Natação brasileira ganha seis medalhas A equipe brasileira conquistou nada menos que seis medalhas - sendo três de ouro - nesta quinta-feira, no primeiro dia da etapa de Daejon (Coréia do Sul) da Copa do Mundo de Natação de Piscina Curta. A exemplo do que havia ocorrido em Sydney, na etapa anterior, Kaio Márcio de Almeida voltou a ser destaque ao vencer as provas de 200m e 50m borboleta. Lucas Salatta conquistou ouro na prova de 400m medley e prata nos 100m medley. Felipe Lima e Eduardo Fischer, ganharam prata e bronze, respectivamente, nos 50m peito. Na prova dos 200m, Kaio bateu mais uma vez o recorde sul-americano, ao fazer o tempo de 1min53s38, cerca de 5 décimos mais rápido que sua marca anterior. Nesta sexta-feira, o brasileiro disputa a prova de 100m borboleta. Com as seis medalhas desta quinta-feira, a seleção brasileira chegou a 14 nas três primeiras etapas da Copa do Mundo. Foram três em Durban, cinco em Sidney e agora mais seis na Coréia do Sul.