Natação: Brasileiros passam às semis Os brasileiros Gabriel Mangabeira e Flávia Delaroli conseguiram, na manhã deste sábado, classificação para as semifinais de suas provas no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Montreal (Canadá). As disputas por uma vaga nas finais acontecerão na noite deste sábado. Nos 50m costas, em prova que não é sua especialidade, Gabriel Mangabeira ficou em 5º lugar na última eliminatória e, com 26s47, conseguiu a 16ª e última vaga para as semifinais. O melhor tempo foi do alemão Thomas Rupprath, com 25s44. Ao contrário de Mangabeira, Flávia Delaroli passou sem problemas pelas eliminatórias dos 50m livres. Com 25s55, a brasileira ficou em terceiro lugar na sua bateria e conseguiu o oitavo melhor tempo entre as 16 semifinalistas. A melhor foi a australiana Alice Mills, com 25s15.