Natação: Brasileiros são 4.º e 5.º No último dia da etapa de Barcelona do circuito Mare Nostrum de Natação, neste domingo, Fabíola Molina foi quarta nos 100 m costas e Kaio Márcio Almeida, quinto, nos 100 m borboleta. Venceram a russa Stanislava Kamorova, com 1m02s56 e o ucraniano Andriy Serdinov, com 52s54. Competiram 463 atletas de 95 associações. A segunda etapa será disputada em Canet, França.