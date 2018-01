Natação: brasileiros são eliminados Os brasileiros Gabriel Mangabeira e Fabíola Molina não conseguiram, nesta segunda-feira, passar pelas eliminatórias dos 100m costas no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Montreal (Canadá). A classificação valia vaga nas semifinais. Mesmo vencendo sua bateria, com o tempo de 1min03s14, Fabíola Molina ficou em 19º lugar entre as competidoras. Por pouco, não conseguiu uma vaga, já que ficou a apenas 22 centésimos de segundo da ucraniana Kateryna Zubkova, a 16ª classificada. Gabriel Mangabeira também venceu sua bateria na prova masculina, mas teve apenas o 27º melhor tempo na classificação geral. Mais de um segundo atrás do 16º colocado, último a garantir um lugar nas semifinais, Mangabeira fez o tempo de 56s64.