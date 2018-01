Natação: brasileiros vão mal em Berlim Os brasileiros Jorge Azevedo e Poliana Okimoto não conseguiram chegar às finais da etapa alemã da Copa do Mundo de Natação (em piscina curta, 25 metros), em Berlim. Jorge Azevedo foi o 12º colocado nos 100 metros borboleta, com o tempo de 53s39 - no sábado, ele também não conseguiu chegar à final dos 50 metros borboleta. E Poliana Okimoto também fracassou, ao ser 24ª e última colocada nos 400 metros livre, com 4m20s64.