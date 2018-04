Natação: britânica quebra recorde A nadadora britânica Danica Zoe Baker quebrou hoje seu próprio recorde mundial dos 50 metros estilo peito, com o tempo de 30s51, durante a etapa da Copa do Mundo de Piscina Curta (25 metros) que está sendo disputada na cidade italiana de Imperia. O recorde anterior de Baker era 30s53, marca alcançada na etapa anterior da competição, no dia 4 último, na África do Sul.