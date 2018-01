Natação: cai novo recorde em Fukuoka Com o tempo de 59s94, o nadador russo Roman Sloudnov estabeleceu hoje o novo recorde mundial do 100 metros/peito. A nova marca foi obtida durante no segundo dia de competições da natação do Mundial de Desportos Aquáticos, que está sendo realizado em Fukuoka, no Japão. A marca anterior, de 59s97, de 29 de junho deste ano, era do próprio Sloudnov. O Mundial de Natação - que no domingo registrou o recorde de Ian Thorpe nos 400 metros - consagrou também hoje, o norte-americano Anthony Ervin. O americano foi medalha de ouro nos 50 metros livre, com o tempo de 22s09, superando o holandês Pieter Van den Hoogenband, que chegou em segundo (22s16).