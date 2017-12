Natação: Copa começa na África do Sul Os nadadores Nicholas dos Santos, Kaio Márcio, Leonardo Costa e Lucas Salatta disputam, de sexta a domingo, a primeira etapa do circuito da Copa do Mundo de Natação, no Centro Aquático King?s Park, em Durban, na África do Sul. A Copa terá oito etapas com a Superfinal, em fevereiro, em Belo Horizonte. Na primeira etapa competem Ryk Neethling, Roland Schoeman e Darian Towsend, da equipe campeã olímpica e recordista mundial em Atenas nos 4 x 100 m livre.