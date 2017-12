Natação: Copa do Mundo vai à Austrália A segunda etapa da Copa do Mundo de Natação de Piscina Curta começa nesta sexta-feira e vai até domingo, em Melbourne, na Austrália. O SporTV transmite ao vivo a competição, a partir das 6h30. O Brasil será representado por cinco nadadores: Eduardo Fischer (50 e 100m peito), Rogério Romero (100 e 200m costas), Fabíola Molina (100m borboleta), Guilherme Guido (100 e 200m costas) e Felipe May Araújo, que mora na Austrália. Na primeira etapa, em Durban, África do Sul, no fim de semana, o Brasil obteve seis medalhas: uma de ouro, uma de prata e quatro de bronze. Pela Austrália, presença confirmada dos campeões olímpicos em Atenas, em agosto: Ian Thorpe (200 e 400m livre); Jodie Henry, Leisel Jones, Alice Mills, Lisbeth Lenton, todas do revezamento 4X100m livre e Brooke Hanson (100 e 200mpeito).