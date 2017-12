Natação: Copa do Mundo vai terminar no Rio O Rio de Janeiro será palco da etapa final da Copa do Mundo de Natação 2003/2004 em piscina curta (25 metros), divulgou nesta quinta-feira a Federação Internacional de Natação (Fina). A primeira fase tem início no próximo dia 24 em Daejon, na Coréia do Sul. A Copa do Mundo vai distribuir US$ 1 milhão em prêmios aos primeiros classificados e pela primeira vez vai sediar uma etapa do esporte tanto na Coréia do Sul quanto na África do Sul. Confira o calendário da Copa do Mundo: 24-25 novembro - Daejon (Coréia do Sul) 28-30 novembro - Melbourne 5-7 dezembro - Durban (África do Sul) 13-14 janeiro - Estocolmo 17-18 janeiro - Berlim 21-22 janeiro - Moscou 30-31 janeiro - Nova York 6-8 fevereiro - Rio de Janeiro