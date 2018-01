Natação: copa terá recordista mundial Os nadadores alemães Antje Buschschulte, de 26 anos, e Thomas Ruprath, de 27, disputarão a Copa do Mundo de Natação, de 18 a 20, em Belo Horizonte. Rupprath é o recordista mundial dos 50 m costas em piscina olímpica, com 24s80, medalha de ouro no Mundial de Barcelona/2003, e em piscina curta, com 23s27 no Europeu, em dezembro/2004. Em Atenas, foi vice-campeão olímpico no revezamento 4x100m medley.