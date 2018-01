Natação: Delaroli é prata nos 50m livre A nadadora Flávia Delaroli conquistou a medalha de prata na prova de 50 metros livre no primeiro dia de disputas do Circuit Mare Nostrum, em Barcelona - torneio que serve de preparacão para o Mundial, marcado para julho em Montreal, no Canadá. A brasileira marcou o tempo de 25s65 e só foi superada pela holandesa Marleen Veldhuis, que completou a prova com o tempo de 25s18. Marleen é a atual campeã mundial da modalidade em piscina curta, título obtido neste ano em Indianapolis (EUA). Neste domingo, Delaroli disputa a prova de 100 metros livre.