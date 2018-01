Natação do Brasil decepciona no Japão Gustavo Borges, Edvaldo Valério e Rogério Romero não passaram das semifinais no Mundial de Desportos Aquáticos, nesta quinta-feira, no Japão. Nos 100 metros livre, Gustavo foi 12º colocado (49s89) e Edvaldo, o 15º (49s93). Já Rogério chegou em 12º lugar (2min01s05) nos 200 metros costas. Com isso, nenhum dos três nadadores brasileiros passou para a final de suas provas. No pólo aquático masculino, a seleção brasileira venceu o Canadá por 10 a 3, nesta quinta-feira, e terminou o Mundial em 13º lugar. No feminino, o Brasil venceu a Nova Zelândia opor 11 a 2 e irá disputar a 9ª posição do torneio.