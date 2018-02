Natação do Brasil ganha mais 5 medalhas Os nadadores brasileiros tiveram mais uma boa performance neste domingo, no último dia da etapa de Canet (França) do circuito Mare Nostrum. Com a conquista de 5 medalhas, sendo uma de ouro para Lucas Salatta, o Brasil terminou a disputa com 10 no total: 2 de ouro, 2 de prata e 6 de bronze (o outro ouro foi de Thiago Pereira, no sábado). A vitória de Lucas Salatta neste domingo foi nos 200 metros medley, com o tempo de 2m03s96. Nessa mesma prova, Diogo Yabe fez 2m04s66 e ficou com o bronze, atrás do sul-africano Terence Parkin. Nos 50 metros livre, Flávia Delaroli ganhou bronze, ao fazer 25s73, na prova em que Rebeca Gusmão conseguiu o 4º lugar (25s83). Também entre as mulheres, Joanna Maranhã faturou outro bronze, nos 200 medley, com o tempo de 2m16s82. E a última medalha do dia veio dos homens. Eduardo Fischer, mostrando estar recuperado da operação no apêndice, ganhou bronze nos 100 metros peito - marca de 1m02s79. Veja o resultado de outros brasileiros: 50m livre - Jáder Souza: quarto lugar (22s92) 200m livre - Mariana Brochado: 7º lugar (2m03s49); Joanna Maranhão: 8º lugar (2m03s80) 200m livre - Rodrigo Castro: 5º lugar (1m52s16) 100m borboleta - Kaio Márcio: 8º lugar (54s38) 200m costas - Rogério Romero: 4º lugar (2m02s79) 400m livre - Mariana Brochado: 6º lugar (4m18s62)