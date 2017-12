Natação do Brasil ganha três medalhas O Brasil ganhou mais três medalhas na etapa de Nova York da Copa do Mundo de Natação, em piscina curta (25 metros). Nas finais disputadas na noite de quarta-feira, nos Estados Unidos, o melhor brasileiro foi Rogério Romero, prata nos 200m, costas, com o tempo de 1m56s41 - o ouro nesta prova ficou com o norte-americano Neil Walker, que fez 1m56s38. Além dele, Fernando Scherer conseguiu o bronze nos 50m, livre (22s28), e Eduardo Fischer também obteve o terceiro lugar nos 100m, peito (1m00s71). Na prova dos 100 metros, costas, a norte-americana Natalie Coughlin ficou com a medalha de ouro e ainda bateu o recorde mundial, com o tempo de 57s08.