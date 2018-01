Natação do Brasil soma mais 14 medalhas O Brasil terminou a última etapa da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros), em Belo Horizonte, com mais uma boa performance: 14 medalhas conquistadas apenas neste domingo. Foram 9 de bronze, 4 de prata e só 1 de ouro, novamente com Thiago Pereira. Com os resultados deste domingo, a natação brasileira somou 27 medalhas só na etapa de Belo Horizonte, a última das 8 realizadas na Copa do Mundo - terminou em 6º lugar entre os países participantes. E, no geral, o Brasil subiu 45 vezes ao pódio em toda a competição (5 de ouro, 15 prata e 25 de bronze). Assim como já tinha acontecido no sábado, quando havia conquistado a única medalha de ouro para o Brasil (400m medley), Thiago Pereira foi o grande destaque brasileiro neste domingo. Dessa vez, ele confirmou o favoritismo e venceu a prova dos 200 metros medley. Neste domingo, as medalhas de prata do Brasil foram conquistadas por Rebeca Gusmão (50m peito), Eduardo Fischer (100m peito), Kaio Márcio Almeida (100m borboleta) e Christiano dos Santos (50m livre). E as de bronze vieram com Rebeca Gusmão (100m livre), Rodrigo Castro (200m livre), Patricia Romero (50m peito), Fabiola Molina (100m costas e 100m medley), Diogo Yabe (200m medley), Nicholas dos Santos (50m livre), Juliana Marin (200m peito) e Armando Negreiros (1.500m livre). A competição em Belo Horizonte consagrou dois atletas. O russo Yuri Prilukov venceu nos 400m e nos 1.500m livre, repetindo o feito das outras 7 etapas realizadas e totalizando 16 medalhas de ouro. E o sul-africano Ryk Neehtling ganhou as 5 provas que disputou nesta etapa da Copa do Mundo de Natação. Veja quem ganhou as provas deste domingo: 100 metros livre - Therese Alshammar (SUE) 200 metros livre - Ryk Neethling (AFS) 50 metros peito - Elena Bogomazova (RUS) 100 metros peito - Roman Sludnov (RUS) 400 metros medley - Kaitlin Sandeno (EUA) 100 metros borboleta - Nikolay Skvortsov (RUS) 100 metros costas - Antje Buschschulte (ALE) 50 metros costas - Thomas Rupprath (ALE) 200 metros borboleta - You Kown (COR) 200 metros medley - Thiago Pereira (BRA) 400 metros livre - Camelia Potec (ROM) 50 metros livre - Ryk Neethling (AFS) 200 metros peito - Agustina Giovanni (ARG) 1.500 metros livre - Yuri Prilukov (RUS) 100 metros medley - Natalie Coughlin (EUA) 200 metros costas - Bryce Hunt (EUA) 50 metros borboleta - Therese Alshammar (SUE)