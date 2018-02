Natação do Brasil vai bem em Atenas A equipe brasileira de natação participará de quatro finais nesta quinta-feira, no evento-teste em Atenas, na mesma piscina da Olimpíada, que acontece em agosto. Nas semifinais realizadas na quarta, Rebeca Gusmão, Jáder Souza, Eduardo Fischer e Thiago Pereira ficaram com o melhor dos oito tempos que disputam a final. Nos 100 m livre feminino, Rebeca melhorou o tempo conseguido nas eliminatórias - 56s20 contra 57s40. Outras três brasileiras participaram da prova: Flávia Delaroli, Mariana Brochado e Paula Baracho, que não avançaram à final. Rebeca terá como principal adversária a inglesa Kathryn Evans, que marcou 56s52. Jáder Souza foi o melhor na semifinal dos 50 m livre, com 22s80, à frente de Fernando Scherer, também na final, com a sexta melhor marca (23s62). Para Hugo Lobo, técnico de Rebeca e Jáder, o trabalho de altitude realizado em Sierra Nevada, na Espanha, foi fundamental para o bom desempenho de seus atletas. Eduardo Fischer nadou os 100 m peito ao lado de Terence Parkin, da África do Sul, vice-campeão nos 200 metros do mesmo estilo em Sydney/2000. O brasileiro vai à final com a primeira marca da prova (1m03s06). Nos 100 m borboleta masculino, quatro brasileiros garantiram a participação nas finais. Thiago Pereira tem o melhor tempo (53s93), ao lado de Gabriel Mangabeira (54s99). Diogo Yabe e Kaio Márcio estão com a quinta e sexta marcas - 56s12 e 56s25, respectivamente. Na quinta-feira, serão disputadas as eliminatórias dos 200 m medley feminino, 100 m livre masculino, 200 m peito feminino, 400 m medley masculino, 800 m livre feminino e 4X100 m livre feminino e masculino.