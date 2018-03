Natação do País vai ao Goodwill Games Os nadadores brasileiros Fernando Scherer, Rogério Romero e Alexandre Massura confirmaram presença no Goodwill Games, de 29 de agosto a 3 de setembro, em Brisbane, na Austrália, que contará com os melhores nadadores dos Estados Unidos, Austrália e da Europa. A competição, disputada a cada quatro anos, será realizada depois do Mundial de Natação de Fukuoka, no Japão, em julho ? Romero e Massura já garantiram o índice para o Mundial. Gustavo Borges, o principal nadador brasileiro, ainda sem vaga em Fukuoka, não decidiu se irá ao Goodwill Games.