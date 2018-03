Natação: dois brasileiros vão à semifinal Dois nadadores brasileiros conseguiram se classificar para as semifinais do Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona, na Espanha. Mariana Brochado, nos 200 metros livre, e Kaio Almeida, nos 200 metros borboleta, irão disputar ainda nesta terça-feira uma vaga na final de suas provas. Mariana Brochado conseguiu o 12º melhor tempo, entre as 16 classificadas, ao fazer 2m01s17, novo recorde sul-americano dos 200 metros livre. Outra brasileira nesta prova, Monique Ferreira, não foi tão bem e ficou em 21º lugar (2m02s44). A melhor do dia, até agora, foi a norte-americana Lindsay Benko, com 1m58s84. Já Kaio Almeida foi o 14º colocado nos 200 metros borboleta, com 1m58s83. Na mesma prova, o também brasileiro Pedro Almeida ficou fora das semifinais, em 18º lugar (1m59s75). O melhor tempo foi do norte-americano Michael Phelps, com 1m55s70. Outro brasileiro que entrou nesta terça-feira na piscina do Palau Saint Jordi, em Barcelona, foi Eduardo Fischer. Mas ele ficou em 21º lugar, com o tempo de 28s67, e não passou para as semifinais dos 50 metros peito. Na mesma prova, outro nadador do País, Felipe dos Santos, foi o 26º, com 28s87. Veja galeria de fotos