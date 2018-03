Natação espera muitos recordes no Mundial Uma chuva de recordes é esperada a partir de domingo, com o início das provas de natação do Mundial de Esportes Aquáticos, em Barcelona. Em jogo estará também o título de melhor nadador do mundo. O Palau Sant Jordi, palco de concertos e eventos esportivos, foi equipado com uma "revolucionária piscina flutuante", com capacidade para 2,5 milhões de litros de água. "Deve ser o Mundial mais rápido da história", comenta o treinador-chefe da equipe inglesa, Bill Sweetenham, referindo-se às inovações tecnológicas utilizadas na piscina. Mas para o australiano Ian Thorpe, ganhador de seis medalhas de ouro no Mundial do Japão, em 2001, não há como saber se o atleta que for apontado como o melhor do mundo terá merecido o título. Ele suspeita de que o Mundial não está livre de atletas que utilizam substâncias proibidas e acusa a Federação Internacional de Natação (Fina) de não se empenhar o suficiente na luta antidoping. "É triste dizer isso, mas acho que nunca houve um campeonato limpo", disse Thorpe a uma emissora de TV australiana. A declaração ocorreu exatamente uma semana depois de a Fina acabar com a suspensão por quatro anos de atletas que, pela primeira vez, apresentarem antidoping positivo para esteróides - vai adotar a punição por dois anos, como determina o Código Mundial Antidoping que todas as federações olímpicas devem seguir. Em Barcelona, Thorpe vai disputar os 100, 200 e 400 metros, livre, os 200 m, medley, e ainda participar de três provas de revezamento.