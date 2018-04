Natação: EUA ganham, mas não levam ouro O norte-americano Aaron Peirsol, ganhador da final dos 200m de costas do torneio olímpico de natação, nesta quinta-feira, foi desclassificado e perdeu a medalha de ouro para o austríaco Markus Rogan, com o tempo de 1m57s35. A medalha de prata foi para o romeno Razvan Florea, com 1m57s56 e a de bronze ficou com o britânico James Goddard, com 1m57s76.