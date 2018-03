Natação: Flávia Delaroli, destaque em BH Sem grandes surpresas, teve início hoje, no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, o Troféu Brasil de Natação, última seletiva para o Mundial dos Esportes Aquáticos, em julho, no Canadá. Na abertura da competição, recheada de estrelas internacionais, o destaque nas eliminatórias da primeira etapa foi a nadadora Flávia Delaroli, do Pinheiros. Fávia marcou 25s61 na terceira das quatro séries dos 50m livre, tempo abaixo do índice para a prova (25s70). A atleta, porém, já estava garantida no Mundial com o tempo feito nos Jogos Olímpicos de Atenas (25s17). A marca, porém, não significa que Flávia terá moleza na final desta quarta-feira, já que o melhor tempo da tarde foi da sueca Therese Alshammar, que compete pelo Minas e cravou 25s26. Além da atleta do Pinheiros, apenas outros cinco nadadores brasileiros - Fernando Scherer; Rebeca Gusmão; Gabriel Mangabeira; Thiago Pereira e Joanna Maranhão - já possuem índice para a competição no Canadá. Principal nome da natação brasileira atualmente, Thiago Peireira fez o segundo melhor tempo na prova dos 200m peito (2m19s34), atrás do colega minastenista Henrique Barbosa (2m17s68). Já garantido na prova dos 200m medley, a meta de Thiago - que desde janeiro treina nos EUA - é alcançar os índices para o Mundial nos 200m peito e 400m medley. Ele admite que o maior desafio está na prova de amanhã. "Vou tentar nadar na casa do meu melhor tempo, que é 2m15s. Mas há muito tempo não nado nessa faixa. A última vez foi no ano retrasado", admitiu. A maior atração do Troféu Brasil, o sul-africano Ryk Neethling, que nada pelo Pinheiros, quase ficou de fora da final dos 50m livre masculino. Aparentemente se poupando, o nadador - eleito o melhor da Copa do Mundo 2004/2005 e recordista mundial no revezamento 4 x 100 livre - fez apenas o sétimo tempo (23s43) das eliminatórias e sai na raia de número um. César Cielo, também do Pinheiros, fez o melhor tempo (22s92) e sai na raia quatro. Além dos 50m livre (fem e masc) e dos 200m peito (fem e masc), serão disputadas na manhã desta uarta-feira as provas dos 800m livre (fem) e 1500m livre (masc).