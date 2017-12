Natação ganha 2 bronzes na Copa do Mundo Bruno Bonfim e Joanna Maranhão conquistaram o bronze na primeira etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta, em Daejeon, na Coréia. Bruno ficou em terceiro nos 400 metros, livre, com 3min54s78. O vencedor foi Justin Mortimer, dos EUA, com 3min50s89. Joanna marcou 2min16s28 nos 200 m, medley. O ouro foi para a ucraniana Yana Klochkova, com 2min14s49.