Natação: holandeses batem próprio recorde A equipe feminina da Holanda quebrou duas vezes no mesmo dia o recorde mundial na prova de revezamento 4 x 50 livre. A equipe - formada por Hinkelen Schreuder, Annabel Kosten, Chantal Groot e Marleen Veldhuis - estabeleceu a nova marca nesta sexta-feira, durante a etapa de Dublin do Campeonato Europeu de Natação em Piscina Curta, ao cobrir a distância em 1min. 37s.52. Pela manhã, nas semifinais, a equipe holandesa já havia quebrado o recorde mundial, ao marcar o tempo de 1: 38.13. A Suécia ficou com a medalha de prata (1: 37.68) e a Alemanha foi bronze (1:38.68). O dia em Dublin teve um terceiro recorde mundial. Na prova de 100m borboleta, o servio-montenegrino Milorad Cavic fez o tempo de 50,02s, oito centésimos abaixo do recorde anterior, que pertencia ao alemão Thomas Rupprath. O alemão competiu hoje e ficou com a medalha de prata, ao cravar o tempo de 50,43. O bronze foi para o ucraniano Andrei Serdinov (50,88). O húngaro Laszlo Cseh, por sua vez, estabeleceu a melhor marca européia para os 400 metros medley. Ele cumpriu a prova no tempo de 4: 04,10. O recorde continental anterior (4:05,41) era do holandês Marcel Wouda e já durava 7 anos.