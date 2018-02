Natação: Jones bate mais um recorde mundial na Austrália A nadadora australiana Leisel Jones quebrou o seu segundo recorde mundial em três dias, ao estabelecer o tempo de 1min05s71 nos 100m nado peito em piscina de 50m, nesta sexta-feira, pelas provas seletivas australianas para os Jogos da Commonwealth. O recorde anterior dos 100m - de 1min06s20, registrado no Mundial de Montreal (2005) - pertencia a norte-americana Jessica Hardy. "Chegar a quase 1min05s foi incrível. Esse é o melhor momento da minha vida. Só posso agradecer aos torcedores pelo apoio que eles estão me dando", declarou Jones, logo após quebrar o recorde dos 100m nado peito. Na última quarta-feira, Leisel, de 20 anos, já tinha quebrado o recorde dos 200m nado peito, ao atingir a marca de 2min20s54. Nesta semana, quatro recordes mundiais foram quebrados na seletiva australiana para a disputa dos Jogos da Commonwealth. Além dos dois registrados por Leisel, a nadadora Jane Adminstone, na segunda-feira, bateu o recorde dos 50m nado peito ao atingir 30s31 centésimos. Já na terça, foi a vez de Libby Lenton quebrar o recorde mundial dos 100m livre, com 53s42.