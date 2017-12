Natação: Joseense representa Estado A equipe juvenil de natação da Associação Esportiva Joseense, de São José dos Campos, vai representar o Estado de São Paulo nos Jogos Abertos Brasileiros, a serem realizados em Brusque (SC) a partir de sexta-feira. A equipe conquistou seis medalhas no Paulista de Verão de Natação, realizado na cidade no último final de semana. Foram três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Entre os destaques fazem parte da equipe joseense os nadadores Jander Lazaroni, Hedilaine Cavalcante, Marcela Ramos e Leandro Silvério. Foram eles que conseguiram as medalhas no último fim de semana.