Natação: Justiça do Rio rejeita ação de Laura Azevedo

A Justiça do Rio de Janeiro julgou improcedente nesta quinta-feira a ação movida pela ex-nadadora Laura Azevedo contra a Confederação Brasileira de Desportos Aquático (CBDA). A ex-atleta questionava a CBDA no caso de doping em que foi punida por dois anos pela Federação Internacional de Natação (Fina) - em 2003, Renata deu positivo em exame realizado durante o Troféu Brasil. De acordo com a sentença da juíza da 26.ª Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro, Renata foi "adequadamente punida, não merecendo prosperar o pedido de fl.7, ou seja, de ser desconsiderado por doping. Por conseqüência, não merece acolhida sua pretensão de ser reintegrada à equipe de atletas." Renata ainda terá de pagar as custas processuais, calculado em R$ 5 mil.