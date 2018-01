Natação: Kaio Márcio fica na Paraíba Kaio Márcio Almeida treina no Esporte Clube Cabo Branco, em João Pessoa, Paraíba. Defende o Nikita/Sesi, de Recife, Pernambuco, de onde vem o seu principal patrocínio (a Chesf, uma companhia hidroelétrica da região). Pelo menos agora, o nadador de 20 anos, 1,75 m e 78 quilos, um especialista no nado borboleta, não quer trocar o Nordeste nem por São Paulo ou Rio e nem pelos Estados Unidos. "Não me incomodo em treinar sozinho e estou indo bem", afirmou Kaio Márcio. Na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de piscina curta (25 metros), ele bateu o recorde sul-americano nos 200 metros borboleta (1m55s60), com a medalha de prata na prova. Ainda levou mais duas de prata, nos 50 metros (23s31) e nos 100 metros (51s87), ambos borboleta. Kaio Márcio nadou no Flamengo entre 1999 e 2001, mas os velhos problemas do clube carioca com salários e infra-estrutura o fizeram voltar para a Paraíba, onde garante estar feliz - nada e estuda Educação Física. A primeira vez que quebrou o recorde dos 200 metros borboleta em piscina curta foi em 2001, tempo que baixou neste fim de semana. "Agora quero nadar bem no Troféu Brasil", avisou.