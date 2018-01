Natação: Kaio Márcio nas semifinais O brasileiro Kaio Márcio conseguiu, nesta terça-feira, a classificação às semifinais da prova dos 200m borboleta do Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Montreal (Canadá). Com o tempo de 1min59s20, Kaio conseguiu a 16ª melhor marca entre os competidores e ficou com a última vaga na próxima fase. Quem não se deu bem foram as brasileiras Monique Ferreira e Mariana Brochado, que foram eliminadas da prova dos 200m livre já nas eliminatórias. Monique ficou em 26º lugar, com o tempo de 2min03s39, e Mariana teve apenas a 29ª colocação, com 2min03s59.