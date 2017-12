Natação: Lucas é o 5º e Kaio fica em 6º Lucas Salatta terminou em 5º lugar nos 200 metros borboleta (1m57s10) e Kaio Márcio de Almeida ficou na 6ª posição nos 100 metros livre (50s60), no primeiro dia de disputa da etapa sul-africana da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), na cidade de Durban. Nas finais desta sexta-feira, o alemão Thomas Rupprath ficou com a medalha de ouro nos 200 metros borboleta (1m52s82) e o sul-africano Roland Schoeman venceu os 100 metros livre (47s12). Neste sábado, mais dois brasileiros entram em ação em Durban. Nicholas Santos disputa os 50 metros livre e Leonardo Costa estará nos 100 metros costas. Já Kaio Márcio e Lucas Salatta voltam a competir, nos 100 metros borboleta e 400 metros medley, respectivamente.