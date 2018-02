Natação: Melbourne retira candidatura A prefeitura da cidade de Melbourne, na Austrália, anunciou nesta quarta-feira que está retirando sua candidatura para sediar o Mundial de Natação de 2007, por falta de dinheiro. O primeiro-ministro do estado de Vitória (sudeste do país) Steve Bracks, justificou a decisão dizendo que teve de priorizar a organização dos Jogos de Commonwealth, que serão realizados na cidade em 2006. Com a desistência de Melbourne, restaram apenas três candidaturas - Rio de Janeiro, Dubai e uma cidade alemã ainda não definida. Antes, a cidade de Istambul já havia retirado sua candidatura. A Austrália organizou o Mundial em duas oportunidades: 1991 e 1998, ambas em Perth.