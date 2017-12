Natação não terá campeão olímpico em Atenas O nadador Domenico Fioravanti, campeão olímpico dos 100 e 200 m peito, disse nesta segunda-feira que não vai à Olimpíada de Atenas. O italiano realizou exames médicos no Instituto de Ciências do Esporte do Comitê Olímpico Internacional em novembro de 2003 e descobriu que tem má formação cardíaca. ?Em seis ou sete meses farei novos testes e, se estiver apto, voltarei a nadar. Um capítulo terminou. Espero que outro comece?, disse Domenico, de 26 anos. ?Ele poderia até morrer subitamente. Por isso precisa parar o que está fazendo?, havia dito, em dezembro, o técnico Paolo Spirito.