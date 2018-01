Natação: Nayara na final do Mundial Com apenas 17 anos, a nadadora Nayara Ledoux colocou seu nome na história da natação brasileira ao conquistar uma vaga na final do 1.500 metros livre do Campeonato Mundial de Natação, em Fukuoka, Japão. É a primeira vez que o País tem uma representante na disputa de medalhas na competição. Mas Nayara não parou por aí: ao conseguir o tempo de 16min32s18, quebrou os recordes brasileiro e sul-americano da modalidade. A final será neste sábado, às 6 horas (de Brasília). "Simplesmente não acreditei. Quando olhei o placar e vi meu tempo, levei um susto", contou a nadadora, que esperava estabelecer uma marca dez segundos mais alta. "E o melhor foi que saí da piscina sem sentir aquele cansaço enorme, de quem fez muito esforço." Para comemorar, Nayara foi direto para o hotel e telefonou para sua casa no Brasil. "Minha mãe ficou assustada porque, como todos, está vendo como este Mundial está difícil." O tempo da brasileira superou dois antigos recordes. O brasileiro era de Patrícia Amorim, 16min59s85, estabelecido em 1989. A marca sul-americana anterior, 16min50s88, pertencia à argentina Alícia Barrancos desde 1994. Já o polo aquático feminino brasileiro ficou em 10.º lugar no Mundial. Na disputa do 9.º lugar, as brasileiras perderam para as holandesas por 5 a 4.