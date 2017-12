Natação: ouro para Salatta em Durban Em Durban, Lucas Salatta foi ouro, neste sábado, nos 200 metros medley na etapa sul-africana da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta, que começou na sexta-feira e termina neste domingo. O nadador do Pinheiros bateu o recorde sul-americano, com 1min58s68, que era do também brasileiro Caio Moretzsonh: 1m59s61, em 2002. Ainda pelo Brasil, Thiago Pereira, havia vencido com 1m58s30, mas foi desclassificado. Eduardo Fischer foi prata nos 100 m peito, com 1min00s43, vencidos pelo ucraniano Oleg Lisogor, com 59s69. Na sexta-feira, a equipe brasileira havia conquistado três bronzes, com Thiago Pereira (55s41 nos 100 m medley, recorde sul-americano sobre a marca do argentino José Meolans ? que era de 55s72, de 2002); Lucas Salatta e Eduardo Fischer, nos 200 m borboleta (1min56s59) e 50 m peito (27s63). Esta é a terceira etapa, depois de Daejon, na Coréia do Sul, e Melbourne, na Austrália, com a próxima em Estocolmo, na Suécia, em 13 e 14 de janeiro. A oitava e última será no Rio de Janeiro, de 6 a 8 de fevereiro.