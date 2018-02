Natação: outra australiana bate recorde mundial A nadadora australiana Liesel Jones quebrou seu próprio recorde mundial dos 200m peito em piscina de 50 metros, nesta quarta-feira, ao estabelecer a marca de 2 minutos, 20 segundos e 54 centésimos nas provas seletivas australianas para os Jogos da Commonwealth. Ela foi a terceira australiana a quebrar um recorde mundial nos últimos 3 dias. A primeira foi Jane Adminstone, que na última segunda-feira estabeleceu o tempo de 30.31s nos 50m nado peito. Na terça, foi a vez de Libby Lenton quebrar o recorde mundial dos 100m livres, ao atingir 53.42s. Com a marca registrada nesta quarta, Jones, de 20 anos, diminuiu o tempo de seu recorde nos 200m peito em 1.18s. No dia 29 de julho de 2005, no Mundial de Montreal, a australiana tinha atingido a marca de 2 minutos, 21 segundos e 72 centésimos.