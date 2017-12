Natação perde a ?Imperatriz de Berlim? A natação holandesa está de luto. Primeira mulher a ganhar quatro medalhas em uma olimpíada, Rie Mastenbroek, morreu nesta sexta-feira num hospital de Roterdã, aos 84 anos. A causa não foi divulgada. Seu desempenho nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, com ouro nos 100, 400 e 4 x100 metros livres, além de uma prata nos 100 metros costas, lhe valeu a alcunha de ?Imperatriz de Berlim?. Com sete recordes mundiais, seguiu carreira de treinadora e recebeu, em 1997, a medalha da Ordem Olímpica, a mais alta condecoração do Comitê Olímpico Internacional (COI).