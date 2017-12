Natação: Phelps e Leisel voltam a brilhar O nadador norte-americano Michael Phelps deu neste sábado mais uma demonstração de força e venceu duas provas na segunda etapa da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25m), que está sendo realizada Melbourne, na Austrália. O americano venceu com facilidade a prova de 200m/costa ao fazer o tempo de 1:51.40. O australiano Matt Welsh foi o segundo, com a marca de 1:52.18 e o alemão Sebastian Halgasch chegou em terceiro, com o tempo de 1:54.88. Phelps ganhou também nos 200m/medley. Ele ficou com o ouro ao cobrir a distância em 1:54.85. O também norte-americano Kevin Clements ficou com a medalha de prata ao fazer 1:56.71 e o neo-zelandês Dean Kent foi o terceiro, com o tempo de 1:57.14. Na sexta-feira, Phelps havia vencido as provas de 200m, borboleta e 100m, medley. Outra que voltou a brilhar em Melbourne foi a nadadora australiana Leisel Jones. Ela bateu o recorde mundial na prova dos 200m, peito com o tempo de 2:17.75. O recorde anterior, de 2:18.86 pertencia à chinesa Qi Hui. No dia anterior, Jones havia batido o recorde mundial nos 100m, peito. Veja os resultados deste sábado na Copa do Mundo de Natação Masculino 50 m borboleta: 1. Geoff Huegill (AUS) 23.46 2. Matt Welsh (AUS) 23.50 3. Josh Taylor (AUS) 23.51 - 200 m, costa: 1. Michael Phelps (EUA) 1:51.40 2. Matt Welsh (AUS) 1:52.18 3. Sebastian Halgasch (ALE) 1:54.88 - 100 m, peito: 1. Brenton Rickard (AUS) 59.00 2. James Beasley (AUS) 59.54 3. Ed Moses (EUA) 59.86 - 200 m livre: 1. Nicholas Sprenger (AUS) 1:46.06 2. Antony Matkovich (AUS) 1:46.57 3. Nicolas Rostoucher (FRA) 1:46.58 - 200 m, medley: 1. Michael Phelps (EUA) 1:54.85 2. Kevin Clements (EUA) 1:56.71 3. Dean Kent (NZL) 1:57.14 Mulheres : - 400 m livre: 1. Lindsay Benko (EUA) 4:02.29 2. Elka Graham (AUS) 4:02.33 3. Kasey Giteau (AUS) 4:07.21 - 100 m, borboleta: 1. Petria Thomas (AUS) 57.27 2. Jessicah Schipper (AUS) 58.33 3. Lisbeth Lenton (AUS) 58.42 - 100 m, costa: 1. Mai Nakamura (JAP) 59.15 2. Giaan Rooney (AUS) 59.20 3. Hannah McLean (NZL) 59.86 - 200 m, peito: 1. Leisel Jones (AUS) 2:17.75 (recorde mundial) 2. Brooke Hanson (AUS) 2:22.03 3. Amanda Beard (EUA) 2:22.33 - 50 m, livre: 1. Lisbeth Lenton (AUS) 24.19 2. Anna-Karin Kammerling (SUE) 24.95 3. Michelle Engelsman (AUS) 25.01 - 100 m, medley: 1. Brooke Hanson (AUS) 1:00.47 2. Gabrielle Rose (EUA) 1:00.86 3. Lori Munz (AUS) 1:01.29