Natação: Pinheiros melhora marca O quarteto formado por Flávia Delaroli, Flávia Neto de Jesus, Juliana Machado e Paula Baracho Ribeiro, do Pinheiros, bateu hoje o recorde sul-americano do revezamento 4 x 50 m, livre, com 1min44s12, nas finais dos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior de natação. Flávia Delaroli também ganhou o ouro na final dos 50 m, livre, com 25s54, e se aproximou de seu recorde sul-americano, 25s44, obtido no Pan de São Domingos. A competição no Maracanã é mais uma oportunidade para os brasileiros tentarem o índice olímpico.