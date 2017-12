Natação: Rebeca bate recorde sul-americano No último dia de final da 8ª etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta 2003/2004, a nadadora Rebeca Gusmão ficou com a medalha de prata nos 100m nado livre e ainda estabeleceu novo recorde sul-americano para a prova, 54s40. A competição, que está sendo disputada no Complexo M iécimo da Silva, em Campo Grande, zona oeste, foi vencida pela sueca Johanna Sjoberg, 53s58. ?Esperava baixar os tempos, mas os resultados superaram minhas expectativas?, contou Rebeca, que ainda obteve o índice para disputa do Mundial de Indianápolis, em outubro. ?Isso me deixa ainda mais confiante para a disputa do Sul Americano, em março, em Maldonado."