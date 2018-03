Natação: recorde de inscritos no Mundial A natação, a partir de domingo, será uma competição de raia cheia no Mundial de Esportes Aquáticos tal o número de inscritos - só a prova dos 100 metros, livre, masculino, por exemplo, tem 177 atletas. Cerca de 1.500 nadadores, dos quais 34 brasileiros, vão disputar 40 provas até o dia 27, um recorde na história da competição. "A lista de entradas comprova o que já tínhamos notado. As grandes equipes estão se renovando e inscrevendo novos talentos cada vez mais cedo nas principais competições", observa o supervisor da natação brasileira, Ricardo Moura. Entre os jovens na disputa dos 100 m, livre, estão nomes já consolidados entre os destaques da natação nos últimos anos, como os campeões olímpicos Pieter van den Hoogenband, de 24 anos, e o australiano Ian Thorpe, de 21.