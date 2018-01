Natação: revezamento feminino está fora O revezamento feminino brasileiro dos 4 x 200m livre não conseguiu, nesta quinta-feira, classificação para as finais da prova no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Montreal (Canadá). A equipe - formada por Mariana Brochado, Monique Ferreira, Joanna Maranhão e Paula Baracho - ficou em quinto lugar na sua eliminatória, com o tempo de 8min12s83, mas apenas na 13ª colocação entre as 20 competidoras. Os oito países que disputarão a final, na noite desta quinta, são: Estados Unidos, Austrália, China, Japão, Grã Bretanha, Nova Zelândia, França e Canadá. O revezamento feminino dos 4 x 200m livre foi a única prova que teve participação de brasileiros nesta quinta.