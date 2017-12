Natação: Salatta tem ouro no medley Após a estréia sem medalhas, o nadador Lucas Salatta, de 20 anos, conquistou hoje o ouro para o Brasil nos 400 m medley, na primeira etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta, em Durban, África do Sul. Amanhã, Lucas volta à piscina para os 200 m costas, prova que ainda terá Leonardo Costa. O brasileiro liderou de ponta a ponta e fechou 4min11s77. O segundo colocado foi o francês Nicolas Rostoucher, com 4min12s8; o terceiro, o húngaro Tamas Kerekjarto, com 4min15s69. Em 2003, no mesmo local, Salatta havia ficado com a prata na prova, vencida por Thiago Pereira, que desta vez não participa da competição. Além da prata em 2003, Lucas venceu os 200 m medley e foi bronze nos 200 m borboleta. "Estou feliz por vencer a prova que é minha especialidade. Tive um ano carregado de competição, tive de correr atrás do índice olímpico, fui à Olimpíada, ao Mundial de Indianápolis. Minha parte física não está das melhores, mas vim para fazer o melhor que puder", disse Lucas. Nos 50 m livre, Nicholas dos Santos havia se classificado na eliminatória com o melhor tempo (21s81), à frente dos sul-africanos campeões olímpicos no revezamento 4X100 m livre - Roland Schoeman e Ryk Neethling. Na prova, ficou com o bronze, com 22s02. Schoeman foi o melhor (21s61), seguido de Neethling (21s83). Outros dois brasileiros também foram bronze: Leonardo Costa, nos 100 m costas (53s38), e Kaio Márcio de Almeida, nos 100 m borboleta (53s04).