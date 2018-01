Natação: Schoeman bate recorde mundial O sul-africano Roland Schoeman bateu o recorde mundial dos 50 metros borboleta, neste domingo, em Montreal, nas semifinais do Mundial de Esportes Aquáticos. Ele conseguiu o tempo de 23s01. A marca anterior pertencia ao norte-americano Ian Crocker: 23s30. Na prova deste domingo, Ian Crocker obteve o segundo melhor tempo (23s32). Já o brasileiro Fernando Scherer, o Xuxa, se classificou para a final dos 50m borboleta com o 4º lugar (23s55), atrás também do ucraniano Sergiy Breus (23s53).