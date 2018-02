Natação sofre efeito dominó

O caso de Rebeca Gusmão tem efeito dominó, atinge toda a natação brasileira e muda a imagem do Pan do Rio. Rebeca perde as medalhas de ouro nos 50 m e 100 m livre que ganhou no Pan, em julho, e ainda prejudica as nadadoras do revezamento - Flávia Delaroli, Tatiana Lemos e Monique Ferreira ficam sem a prata do 4 x 100 m livre, enquanto Fabíola Molina, Tatiane Sakemi e Daiene Dias perdem o bronze do 4 x 100 m medley. O Brasil ainda fica sem a vaga olímpica de Rebeca nos 50 m e 100 m livre e no 4 x 100 m. ''''É claro que é ruim, lamentamos as perdas das medalhas. E tínhamos a Rebeca como presença certa na Olimpíada. Não é bom para a natação. Mas a vida continua. Não vou morrer por isso nem a natação vai acabar'''', afirmou Coaracy Nunes, presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, que terá de devolver as medalhas ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para que sejam enviadas à Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa). Flávia Delaroli é agora a única mulher com vaga na Olimpíada de Pequim. As meninas do revezamento 4 x 100 m livre, com Michele Lehardt no lugar de Rebeca, mais Flávia, Tatiana Lemos e Monique Ferreira terão o Sul-Americano, em março, e o Troféu Maria Lenk, em maio, para tentar o índice olímpico outra vez. O COB confirmou ontem a decisão que a Odepa tomou já na noite de segunda-feira, antes mesmo da abertura da contraprova de Rebeca no laboratório Armand Frappier, em Montreal (CAN) - a análise da amostra A do controle feito pela Federação Internacional de Natação (Fina) no dia 13 de julho apontou presença de testosterona e Rebeca foi suspensa provisoriamente. Ela ainda responde a processo que apura possível fraude em duas outras amostras de urina coletadas durante o Pan, que têm DNA diferentes. A Odepa disse apenas ''''que os exames da nadadora Rebeca Gusmão e do levantador de peso Fabrício Mafra indicaram resultados analíticos adversos''''. Fabrício também terá de devolver o bronze, na categoria 105 kg, do levantamento de peso. O Brasil não perde a terceira posição na classificação geral. Soma, agora, 157 medalhas (52 ouros, 40 pratas e 65 bronzes). Flávia Delaroli herda a prata nos 100 m livre e o bronze nos 50 m livre. A venezuelana Arlene Semeco fica com o ouro nos 50 m e 100 m. A Venezuela passou a Argentina e foi para o 7º lugar.