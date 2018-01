Natação tem saldo positivo em 2004 A natação brasileira encerrou 2004 com saldo positivo: cinco medalhas - um ouro, uma prata e três bronzes - no Mundial de Indianápolis de Piscina Curta, em outubro. Depois do Mundial, o Brasil participou de três das oito etapas do Circuito em Piscina Curta. Até agora, a equipe brasileira somou dez medalhas - um ouro, quatro pratas e cinco bronzes, nas etapas de Durban (África do Sul), Melbourne (Austrália) e Daejon (Coréia do Sul). O circuito da Federação Internacional de Natação será retomado em Estocolmo, dias 18 e 19, seguindo depois para Berlim, Moscou e Nova York. A última etapa será em Belo Horizonte, de 18 a 20 de fevereiro. A competição mais aguardada é o Mundial de Montreal em piscina olímpica, no Canadá, em julho, com as estrelas: o fenômeno Michael Phelps, dos Estados Unidos, dono de seis ouros e dois bronzes na Olimpíada de Atenas; o australiano Ian Thorpe, bicampeão olímpico nos 400m livre; e o holandês Peter Van den Hoogenband, bicampeão olímpico nos 100m livre.