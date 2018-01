Natação: Thiago Pereira quebra recorde O nadador prodígio Thiago Pereira, de 17 anos do Minas Tênis venceu os 200m peito nesta quarta-feira no primeiro dia das finais do Campeonato Brasileiro Absoluto de Inverno, Troféu José Finkel, no Unisanta, em Santos, e estabeleceu o novo recorde sul-americano: 2min15s63. "Não esperava vencer e muito menos bater recorde neste Finkel. Estou morto! Tivemos Mundial de Barcelona, Jogos Pan-Americanos, sem contar todas seletivas para conseguir índice para essas competições", disse Thiago. O atleta já tem índice para a Olimpíada de Atenas/2004, nas provas de 200m e 400m medley. O recorde (2m15s87) pertencia a Marcelo Tomazini, também do Minas, que ficou com a prata. Nos 50m livre feminino, Flávia Delaroli, do Pinheiros conquistou o tricampeonato brasileiro (25s82). No masculino, deu dobradinha da Unisanta. Marco Antônio Sapucaia e Nicholas dos Santos foram, ouro e prata, com 23s04 e 23s23. "Ao contrário de muita gente, vim ao Finkel para melhorar meus tempos, pois quero chegar com moral na Olimpíada", afirmou Flávia. No masculino, as estrelas José Meolans (argentino), do Pinheiros e Fernando Scherer, do Primeiro de Maio/SP nadaram a Final B e chegaram na nona e 14º colocação, respectivamente. No primeiro dia de provas, a Unisanta largou na frente, com 260 pontos, seguida pelo Pinheiros (244,50) e Minas Tênis (239,50). Nesta quinta-feira, serão as finais dos 200 m livre, com destaque para Mariana Brochado, do Flamengo, e Monique Ferreira, da Unisanta, além dos 100 m borboleta, com José Meolans, e os 400 m medley, com Lucas Salatta.