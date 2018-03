Natação: Última chance para o Mundial Começa nesta terça-feira a última chance para garantir presença no Mundial de Esportes Aquáticos, na cidade canadense de Montreal, em julho. As piscinas do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte (MG), recebem o Troféu Brasil de Natação, com 370 atletas de 54 clubes. As eliminatórias começam às 17 horas. Amanhã, entram na água os 50m livre, os 200m peito, os 800m livre e os 1.500m livre. Entre os brasileiros, são destaque atletas que já têm índice, como Thiago Pereira, Joanna Maranhão e Fernando Scherer. Estrangeiros como o argentino José Meolans e a romena Camelia Potec também competem.