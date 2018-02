Natação volta com 19 medalhas A equipe brasileira de natação encerrou hoje a sua participação no evento-teste de Atenas para a Olimpíada de agosto com 19 medalhas - sete ouros, oito pratas, quatro bronzes. Hoje, o Brasil faturou três ouros. Thiago Pereira venceu os 200 m medley, com 1min59s48, recorde sul-americano. Ele liderou a prova desde o início, chegando com mais de dois minutos de diferença para o segundo colocado, o grego Ioannis Drymonakos (2min02s41). "Foi cansativo, mas muito bom. Agora vamos ver o que acontece nos Jogos", disse Thiago. Joanna Maranhão venceu os 400 m medley com 4min43s59. Ouro também para o revezamento 4X100 m medley masculino, composto por Rogério Romero, Eduardo Fischer, Kaio Márcio e Jáder Souza (3min44s60). África do Sul e Grécia completaram o pódio. Nos 50 m livre, Flávia Delaroli foi prata (25s58) e Rebeca Gusmão (25s88), bronze. A inglesa Alison Sheppard foi a melhor: 25s45.