Natália Falavigna conquista 2.º Aberto de Tae kwon do A paranaense Natália Falavigna conquistou o 2.º Aberto de Tae kwon do da Coréia, encerrado neste sábado no Ginásio Olímpico de Seul. A atual campeã mundial derrotou a chinesa Wang Junnan na final da categoria olímpica acima de 67 kg. Foi o terceiro título na temporada da atleta do ano de 2005 pelo Comitê Olímpico Brasileiro, somando-se ao Mundial Universitário da Espanha, o Aberto da Bélgica e às medalhas de prata no Aberto dos EUA e bronze no Aberto da Holanda. Natália estreou na segunda rodada vencendo a canadense Amy Ash por 4 a 2. Em seguida, derrotou a coreana Lee In-Jong por 12 a 10. Na luta decisiva, marcada pelo equilíbrio, precisou dos três assaltos para superar a representante da China por 5 a 4. ?Não comecei bem, mas fui crescendo ao longo da competição. Como não estava nos melhores dias, procurei compensar com aplicação tática e concentração, o que me desgastou bastante. O nível do campeonato foi alto, especialmente porque os orientais e asiáticos têm um estilo diferente. Eles são altos, mas leves e ágeis?, afirmou a atleta. O ouro em Seul foi a terceira medalha obtida por Natália na Coréia. Ela havia voltado com o bronze do Mundial de 2001 e a prata das Universíades de 2003. ?A Coréia é a pátria do tae kwon do, o berço do esporte. Por isso, ganhar um campeonato aqui tem um valor especial. O país tem uma tradição enorme e tantos praticantes que pode montar três ou quatro seleções quase do mesmo nível?, concluiu. Os atletas locais sobraram no Aberto da Coréia e levantaram o total de 19 medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze.