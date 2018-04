Natália Falavigna conquista vaga olímpica no tae kwon do

QUERÉTARO - Natália Falavigna assegurou, na noite do último domingo, a sua vaga no tae kwon do nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. A brasileira, que compete na categoria acima de 67 kg, obteve o feito ao triunfar na seletiva pan-americana da modalidade, em Querétaro, no México.

A garantia da classificação olímpica veio com a vitória sobre a cubana Glehnis Hernandez na semifinal. Em seguida, Falavigna garantiu o ouro na competição superar na decisão a mexicana Maria Espinoza, medalhista de ouro na Olimpíada de Pequim, em 2008.

O título obtido pela brasileira fez com que ela se redimisse da frustrante participação nos Jogos Pan-Americanos, no mês passado, em Guadalajara, onde foi eliminada logo na primeira rodada pela norte-americana Lauren Cahoon Hamon.

Com a classificação da lutadora, o Brasil contará com dois representantes no tae kwon do na Olimpíada de 2012. O outro atleta do País será Diogo Silva, da categoria -68 kg. Falavina buscará em Londres a sua segunda medalha olímpica, depois de ter conquistado o bronze nos Jogos de Pequim, um ano após ficar com a prata no Pan do Rio. Além disso, ela é detentora do título de campeã mundial.

Ao assegurar a vaga olímpica, Falavigna também salvou a participação do Brasil na seletiva pan-americana, pois, anteriormente, Márcio Wenceslau e Katia Arakaki, respectivamente das categorias -58 kg e -49 kg, ficaram fora da decisão e fracassaram na tentativa de obter um lugar nos Jogos de Londres.